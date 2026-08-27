Casino
Megapari Deutschland
Sport zuerst: 200 EUR auf die erste Einzahlung, Gesamtpaket Sport 300 EUR. Mit Affiliate-Aufschlag +30 % wird daraus 260 EUR bzw. 360 EUR. Casino läuft in Stufen, 50 Freispiele zur ersten Einzahlung, 100 zur zweiten, zusammen 1.500 EUR + 150 FS. Freebet-Weg laut CSV 100 EUR, Mindesteinzahlung dafür 30 EUR. Lies die Bonusbedingungen im Konto, bevor du zahlst. Umsatz und Gerätesperren unterscheiden sich je Angebot.
Megapari Sportwetten
Nicht jeder tippt jede Woche 20 Scheine. Manche nur Klassiker, manche die Conference League um 18 Uhr. Megapari hält tausende Märkte offen, plus virtuelle und Spezialen wenn die Bundesliga Pause hat. Einsatz in EUR, Quote daneben, fertig.
|Seit
|2019
|Lizenz
|Anjouan Gaming
|Willkommensbonus
|
|Kontowährung (DE)
|EUR
|Zahlung
|Revolut, Visa, Mastercard, Sofort, Giropay, Apple Pay
Fußball
Fußball bleibt Sport eins: Bundesliga, Champions League, Live. Saisonpause in einer Liga heißt nicht leere Linie, es gibt immer ein Spiel irgendwo.
Fußball heuteGanzer Spielplan
Tennis
Tennis läuft auch im Sommer, wenn die Bundesliga Pause hat. ATP, WTA, Grand Slam, Tiefe der Sportlinie hängt vom Kalender ab.
Tennis heuteGanzer Spielplan
Basketball
Basketball ist nach Fußball oft die zweite große Ballsport-Linie: NBA, Euroleague, wo gelistet. American Football, Rugby, Cricket stehen extra, wenn die Linie sie führt.
Basketball heuteGanzer Spielplan
Eishockey
Eishockey braucht keine Straßensaison: Halle, NHL, DEL. Sommer im Norden dünner, nicht tot. Filter Eishockey in der Linie.
Eishockey heuteGanzer Spielplan
Megapari Casino-Spiele
Viele landen zuerst im Casino: Slots, Live-Tische, Crash. Gleicher Geldbeutel wie beim Fußball. Einzahlen in EUR, dann rüber ohne zweites Konto.
Tausende Video-Slots
rund tausend Live-Tische
Brettspiele im virtuellen Interface
virtueller Sport
crash games (Aviator, JetX)
Rubbellose
Jagd und Angeln
bingo
TV-Games
Megapari App für iOS und Android
Unterwegs: App laden für Android und iOS. Dieselben Aktionen, derselbe EUR-Wallet, weniger Desktop-Tabs wenn ein Live-Markt kippt.
Megapari Promo Code
Megapari registrieren
Konto auf der Website oder in der App. Unter Registrieren. Währung EUR. Zahlungsmittel stehen unter Zahlungsmethoden: Revolut, Karte, Sofort, Giropay, später Crypto. Ausweisdaten gleich halten, die braucht die Auszahlung.
Wie setze ich?
Erst einzahlen, dann setzen. Sport: Event, Markt, Quote. Casino: Titel öffnen, Einsatz vom selben Konto. Auszahlung läuft über SEPA oder die Methode, die im Kassierer steht.
Bei Megapari anmelden
Login über Anmelden. Passwort, wie du dich registriert hast. Unbekannte Sitzung: Passwort ändern, Support anschreiben.
Login per Handy, Mail oder ID aus der Registrierung;
Login über soziale Netze und Messenger, soweit der Button da ist;
Megapari Zahlungsmethoden
Kontoführung in EUR. Einzahlung und Auszahlung über Revolut (ab 5 EUR), Karte, Sofort, Giropay, Apple Pay, USDT wo angeboten.
Lizenz und Sicherheit
Megapari lizenziert über Anjouan (Komoren). Streit, der intern nicht klärt, kann zur Gaming Commission dort. Bonus- und Zahlungsregeln gelten, wie sie im Konto stehen. 18+.
Verfügbare Länder
Unser Botschafter
Ex-Stürmer Ghanas, WM-Tore, danach Botschafter. Asamoah Gyan wirbt für die Marke. Keine extra Quote durch das Portrait.
FAQ
Ab welchem Alter Megapari-Konto?
Unter 18 kein Konto. Liegt die Volljährigkeit höher, gilt die. Lokalrecht prüfst du selbst.
Ist Megapari in jedem Land legal?
Nein. Manche Länder verbieten Glücksspiel komplett, andere nur ohne lokale Lizenz. Anjouan-Lizenz ist keine deutsche Konzession. Selbst prüfen.
Darf ich mehr als ein Megapari-Konto haben?
Ein Konto. Zweites Konto ist Verstoß und kann zur Sperre führen.
Passwort vergessen, was tun?
Unter Anmelden Passwort vergessen. Handy oder Mail, Link, neues Passwort. Danach der alte Login.
Kann ich mit Krypto setzen?
Ja: Konto in einer gelisteten Krypto oder Einzahlung in Krypto mit Umrechnung in der Kasse. USDT steht in der DE-Geo-Liste.
Wann kommt der Gewinn einer Sportwette?
Sportgewinn oft schnell aufs Konto. In Ausnahmen kann die Abrechnung länger dauern, so der EN-Text.
Wie hoch ist die maximale Auszahlung?
Max. Auszahlung Sportschein laut Produkttext 50.000 USD bzw. Gegenwert. Casino hängt am Titel. SEPA in der DE-Tabelle bis 1.000 EUR, das ist die Kasse, nicht der Schein.