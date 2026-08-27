Megapari Deutschland

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Megapari Sportwetten

Nicht jeder tippt jede Woche 20 Scheine. Manche nur Klassiker, manche die Conference League um 18 Uhr. Megapari hält tausende Märkte offen, plus virtuelle und Spezialen wenn die Bundesliga Pause hat. Einsatz in EUR, Quote daneben, fertig.

Tennis

Boxen

Fußball

Eishockey

Rugby

American Football

Basketball

Baseball

Volleyball

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Golf

Cricket
Seit 2019
Lizenz Anjouan Gaming
Willkommensbonus
  • Sport: ab 200 EUR auf die erste Einzahlung
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  • Freebet-Weg: 100 EUR, Mindesteinzahlung 30 EUR
Kontowährung (DE) EUR
Zahlung Revolut, Visa, Mastercard, Sofort, Giropay, Apple Pay

Fußball

Fußball bleibt Sport eins: Bundesliga, Champions League, Live. Saisonpause in einer Liga heißt nicht leere Linie, es gibt immer ein Spiel irgendwo.

Fußball heute

Ganzer Spielplan
England. Premier LeagueHeute 13:30LiverpoolNottingham Forest
Germany. BundesligaHeute 15:30Union BerlinEintracht Frankfurt
Germany. BundesligaHeute 15:301. KolnTSG 1899 Hoffenheim
Germany. BundesligaHeute 15:30RasenBallsport LeipzigBorussia Monchengladbach
Germany. BundesligaHeute 15:30ElversbergBayer 04 Leverkusen
Germany. BundesligaHeute 15:301. FSV Mainz 05Paderborn 07
England. Premier LeagueHeute 16:00BournemouthEverton
England. Premier LeagueHeute 16:00Coventry CityHull City
Spain. La LigaHeute 17:00Levante UDReal Betis
France. Ligue 1Heute 17:15StrasbourgRC Lens

Tennis

Tennis läuft auch im Sommer, wenn die Bundesliga Pause hat. ATP, WTA, Grand Slam, Tiefe der Sportlinie hängt vom Kalender ab.

Tennis heute

Ganzer Spielplan
WTA. PhiladelphiaHeute 20:00Katie VolynetsTereza Valentova
ATP. Winston-SalemHeute 22:00Arthur FeryIgnacio Buse
US OpenMorgen 17:00Zachary SvajdaDaniel Altmaier
US OpenMorgen 17:00Rafael JodarThanasi Kokkinakis
US OpenMorgen 17:00Fabian MarozsanMichael Zheng
US OpenMorgen 17:00Roman SafiullinCarlos Alcaraz Garfia
US OpenMorgen 17:00Arthur FeryLorenzo Musetti
US OpenMorgen 17:00Alexander ZverevLorenzo Sonego
US OpenMorgen 17:00Quentin HalysFacundo Diaz Acosta
US OpenMorgen 17:00Juan Manuel CerundoloCasper Ruud

Basketball

Basketball ist nach Fußball oft die zweite große Ballsport-Linie: NBA, Euroleague, wo gelistet. American Football, Rugby, Cricket stehen extra, wenn die Linie sie führt.

Basketball heute

Ganzer Spielplan
China. CDBL27 Aug. 06:42Ningbo WavesFuzhou Guardians
China. CDBL27 Aug. 08:01Ningbo WavesShenyang Seagulls
China. CDBL27 Aug. 09:26Shenyang SeagullsFuzhou Guardians
China. CDBL27 Aug. 11:34Jinan CyclonesXi'an Legends
China. CDBL27 Aug. 13:05Xi'an LegendsWuhan Lightnings
China. CDBL27 Aug. 14:40Wuhan LightningsJinan Cyclones
China. CDBL27 Aug. 16:10Shanghai FivesKunming Monks
China. CDBL27 Aug. 17:55Suzhou CatsKunming Monks
China. CDBL27 Aug. 19:20Suzhou CatsShanghai Fives
China. CDBL28 Aug. 06:45Ningbo WavesFuzhou Guardians

Eishockey

Eishockey braucht keine Straßensaison: Halle, NHL, DEL. Sommer im Norden dünner, nicht tot. Filter Eishockey in der Linie.

Eishockey heute

Ganzer Spielplan
Club FriendliesHeute 12:00Mikhailov Hockey AcademySakhalinskie Akuly
Club FriendliesHeute 13:30Krasnaya Mashina-YuniorAmurskie Tigry
Club FriendliesHeute 14:00BernERC Ingolstadt
Club FriendliesHeute 16:00Adler MannheimZSC Lions
Club FriendliesHeute 18:00LuganoDavos
Club FriendliesHeute 20:00Bolzano-Bozen FoxesBruleurs de Loups

Megapari Casino-Spiele

Viele landen zuerst im Casino: Slots, Live-Tische, Crash. Gleicher Geldbeutel wie beim Fußball. Einzahlen in EUR, dann rüber ohne zweites Konto.

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Jagd und Angeln

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Megapari App für iOS und Android

Unterwegs: App laden für Android und iOS. Dieselben Aktionen, derselbe EUR-Wallet, weniger Desktop-Tabs wenn ein Live-Markt kippt.

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Megapari App laden

Die App liegt nicht im Play Store, Glücksspielregeln. Android-APK und iOS-Weg stehen in diesem Guide. Gleicher Login, gleicher EUR-Stand wie am Desktop.

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Megapari registrieren

Konto auf der Website oder in der App. Unter Registrieren. Währung EUR. Zahlungsmittel stehen unter Zahlungsmethoden: Revolut, Karte, Sofort, Giropay, später Crypto. Ausweisdaten gleich halten, die braucht die Auszahlung.

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Wie setze ich?

Erst einzahlen, dann setzen. Sport: Event, Markt, Quote. Casino: Titel öffnen, Einsatz vom selben Konto. Auszahlung läuft über SEPA oder die Methode, die im Kassierer steht.

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Bei Megapari anmelden

Login über Anmelden. Passwort, wie du dich registriert hast. Unbekannte Sitzung: Passwort ändern, Support anschreiben.

Login per Handy, Mail oder ID aus der Registrierung;

Login über soziale Netze und Messenger, soweit der Button da ist;

Megapari Zahlungsmethoden

Kontoführung in EUR. Einzahlung und Auszahlung über Revolut (ab 5 EUR), Karte, Sofort, Giropay, Apple Pay, USDT wo angeboten.

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Lizenz und Sicherheit

Megapari lizenziert über Anjouan (Komoren). Streit, der intern nicht klärt, kann zur Gaming Commission dort. Bonus- und Zahlungsregeln gelten, wie sie im Konto stehen. 18+.

Verfügbare Länder

Ungarn Ungarn Bulgarien Bulgarien Tschechien Tschechien Deutschland Deutschland Dänemark Dänemark Spanien Spanien Estland Estland Finnland Finnland Griechenland Griechenland Kroatien Kroatien
Pakistan Pakistan Bangladesh (EN) Bangladesh (EN) Bangladesh (BN) Bangladesh (BN) Aserbaidschan Aserbaidschan Indien Indien Indonesien Indonesien Japan Japan
Ägypten Ägypten Morocco (AR) Morocco (AR) Morocco (FR) Morocco (FR) Zambia Zambia Somalia Somalia Kenia Kenia
Brasilien Brasilien Canada Canada Mexiko Mexiko

Unser Botschafter

Ex-Stürmer Ghanas, WM-Tore, danach Botschafter. Asamoah Gyan wirbt für die Marke. Keine extra Quote durch das Portrait.

FAQ

Ab welchem Alter Megapari-Konto?

Unter 18 kein Konto. Liegt die Volljährigkeit höher, gilt die. Lokalrecht prüfst du selbst.

Ist Megapari in jedem Land legal?

Nein. Manche Länder verbieten Glücksspiel komplett, andere nur ohne lokale Lizenz. Anjouan-Lizenz ist keine deutsche Konzession. Selbst prüfen.

Darf ich mehr als ein Megapari-Konto haben?

Ein Konto. Zweites Konto ist Verstoß und kann zur Sperre führen.

Passwort vergessen, was tun?

Unter Anmelden Passwort vergessen. Handy oder Mail, Link, neues Passwort. Danach der alte Login.

Kann ich mit Krypto setzen?

Ja: Konto in einer gelisteten Krypto oder Einzahlung in Krypto mit Umrechnung in der Kasse. USDT steht in der DE-Geo-Liste.

Wann kommt der Gewinn einer Sportwette?

Sportgewinn oft schnell aufs Konto. In Ausnahmen kann die Abrechnung länger dauern, so der EN-Text.

Wie hoch ist die maximale Auszahlung?

Max. Auszahlung Sportschein laut Produkttext 50.000 USD bzw. Gegenwert. Casino hängt am Titel. SEPA in der DE-Tabelle bis 1.000 EUR, das ist die Kasse, nicht der Schein.

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